Deutscher Nachhaltigkeitspreis Architektur ausgelobt

Die Einreichungsphase für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur ist gestartet. Zum 14. Mal werden Projekte gesucht, die durch innovative Konzepte, hohe gestalterische Qualität und nachhaltige Lösungen zeigen, wie die Bauwende in der Praxis gelingen kann. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. lobt den Architekturpreis für nachhaltige Gebäude zusammen mit der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. aus. Projekte können bis zum 5. Juni 2026 für den Wettbewerb angemeldet werden.

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„Beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur suchen wir nach Projekten, die Nachhaltigkeit überzeugend in Architektur umsetzen – nicht als Zusatz, sondern als selbstverständlichen Bestandteil guter Planung und Gestaltung“, sagt Prof. Amandus Samsøe Sattler, DGNB Präsident und Vorsitzender der Jury. „Ausgezeichnet werden Gebäude, die ökologische, gesellschaftliche und gestalterische Qualitäten vereinen und damit beispielhaft für eine zukunftsfähige Baukultur stehen. Ich freue mich, zusammen mit der Jury wegweisende und ermutigende Projekte unter den diesjährigen Einreichungen zu entdecken.“



Zugelassen sind Neubauten, Bestandsbauten sowie umfassende Umbauten, die bereits fertiggestellt und in Betrieb sind, eine personenbezogene Nutzung aufweisen und nicht älter als fünf Jahre sind. Reine Innenausbaumaßnahmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Neben dem Gebäude selbst werden auch die unmittelbar zugehörigen Freiflächen in die Bewertung einbezogen.



Der Wettbewerb steht Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und Architekten sowie den Nutzenden der Gebäude offen. Eine unabhängige Jury aus Fachleuten in den Bereichen Architektur, Bauwesen und Gesellschaft sichtet alle Einreichungen und wählt daraus die Finalistinnen und Finalisten sowie das Gewinnerprojekt.



Im Jahr zuvor überzeugte das Projekt Collegium Academicum in Heidelberg als selbstverwalteter Ort zum Wohnen, Leben und Lernen, den das Büro DGJ Architektur zusammen mit einer Gruppe junger Studierender geschaffen hat. 2023 ging der Preis an das Architekturbüro Hütten & Paläste, das zusammen mit der Stadt Mannheim eine ehemalige Militärhalle revitalisiert und unter dem Namen U-Halle in einen vielfältigen Ort der Begegnung transformiert hat.