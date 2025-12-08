Deutscher Mieterbund: Florian Becker folgt auf Melanie Weber-Moritz

Der Deutsche Mieterbund (DMB) hat Florian Becker zum neuen Bundesdirektor berufen. Er folgt auf Dr. Melanie Weber-Moritz, die zur Präsidentin gewählt wurde. Becker kündigt an, den Mieterschutz zu stärken, bezahlbaren Wohnraum zu sichern und den Verband weiter zu modernisieren.

.

„Fast jede bzw. jeder Dritte, also mehr als 12,8 Millionen Mieterinnen und Mieter, hat Angst, sich die Wohnung in Zukunft nicht mehr leisten zu können. Diese Situation ist inakzeptabel. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, Mieterschutz, Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von Mietwohnraum dauerhaft zu verbessern. Denn wir befinden uns in einer Situation, in der selbst für Personen mit durchschnittlichem Gehalt die Bezahlbarkeit der hohen Mieten zu einem Problem wird“, erklärte Becker. „Auch werde ich, aufbauend auf der Arbeit meiner Vorgänger, den Deutschen Mieterbund weiter modernisieren, digitalisieren und zukunftsfest machen. Bei allen Aufgaben setze ich auf die Stärke des Deutschen Mieterbundes mit seinen 15 Landesverbänden und über 300 Mietervereinen bundesweit. Für das in mich gesetzte Vertrauen bedanke ich mich bei allen Beiratsmitgliedern des DMB“, so Becker anlässlich seiner Bestellung am 05.12.2025 in Berlin.



Florian Becker war zuvor elf Jahre Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der gemeinnützigen Verbraucherschutzorganisation Bauherren-Schutzbund e. V. Parallel war er ehrenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e. V. (vzbv) sowie Stiftungsratsvorsitzender der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz (DSV). Becker hat an der Humboldt-Universität zu Berlin Sozialwissenschaften und an der TU Kaiserslautern Ökonomie und Management studiert. Als PR-Berater und Pressesprecher war er bereits seit 2006 für mehrere bundesweite Verbände in Berlin aktiv.