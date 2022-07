Angesichts des unruhigen und unsicheren Marktumfelds hat die Transaktionsdynamik am deutschen Investmentmarkt in den Monaten April bis Juni 2022 deutlich abgenommen. Die meisten in den letzten Wochen abgeschlossenen Transaktionen wurden vor dem jüngsten Zinsanstieg auf den Weg gebracht. Das Quartalsergebnis summiert sich auf 12,3 Milliarden Euro, was in etwa der

[…]