Wohninvestmentmarkt auf Rekordkurs

Zum Ende des ersten Halbjahres 2021 betrug das Transaktionsvolumen für Wohnimmobilien und -portfolios auf dem deutschen gewerblichen Wohninvestmentmarkt1 rund 10,3 Mrd. Euro (rund 57.300 Einheiten, 257 Transaktionen). Davon entfielen rund 3,9 Mrd. Euro auf das zweite Quartal (21.900 Einheiten). Das ist zwar deutlich weniger als in den ersten drei Monaten (6,4 Mrd. Euro; 35.900 Einheiten). Der Fünfjahresdurchschnitt des Transaktionsvolumens zwischen April und Ende Juni ist aber zweistellig übertroffen (+20 %), das gilt - einstellig - auch gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (+8 %). Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany sieht denn auch positive Tendenzen: „Es sind im zweiten Quartal 2021 deutlich mehr Abschlüsse als in den fünf Jahren zuvor zu registrieren, der Durchschnitt liegt seit 2017 bei 91, 122 waren es im zweiten Vierteljahr. Damit sind bereits 57 Prozent der Abschlüsse im gesamten Jahr 2020 (451 Transaktionen) realisiert worden und 48 Prozent des Gesamtvolumens des Vorjahres (21,7 Mrd. Euro). Zahlen, die sich sehen lassen können. Und sollte die Übernahme der Deutsche Wohnen durch die Vonovia final über die Bühne gehen, wird 2021 ein exorbitantes Transaktionsvolumen zu bilanzieren sein.“

„Auf dem gewerblichen Wohninvestmentmarkt lassen sich Eigenschaften wie stabile Cashflows, antizyklische Widerstandsfähigkeit und eine Absicherung gegen Abwärtsrisiken als die wichtigsten Investitionstreiber identifizieren. Diese können auch als entscheidender Grund dafür herangezogen werden, dass sich die Renditekompression im vergangenen Quartal vor allem außerhalb der großen Ballungsräume besonders stark fortgesetzt hat. Ein weiterer Faktor ist die oftmals eher längerfristige Orientierung der Investoren in dieser Assetklasse. Vorhersehbare strukturelle Entwicklungen, wie z.B. demografische Effekte, werden von der Nachfrageseite als weitere Treiber goutiert“, ergänzt Michael Bender, Head of Residential JLL Germany.



Der Großteil der Transaktionen, aber auch des gesamten Transaktionsvolumens, entfiel in den ersten sechs Monaten auf Transaktionen mit weniger als 800 Einheiten. Mit einem Anteil von rund 66 Prozent am Gesamtvolumen legte diese Größenklasse damit den Grundstein für das gute Halbjahresergebnis. Zu den im laufenden Jahr drei größeren Transaktionen zwischen 4.000 und 15.000 Wohneinheiten gehörte im zweiten Quartal der Kauf von 4.300 Wohnungen für 360 Millionen Euro durch die Peach Property Group AG.



Auf Käuferseite haben im ersten Halbjahr Asset/Fund-Manager mit rund 2 Mrd. Euro ihre Investitionen am stärksten erhöht, Spezialfonds und Versicherungen folgen mit 1,5 Mrd. Euro bzw. 677 Mio. Euro. „Damit sind Fondsvehikel nicht nur die Käufergruppe mit dem stärksten Anteilszuwachs auf der Käuferseite in den vergangenen drei Jahren (2018-2020), sondern konnten auch im ersten Halbjahr 2021 ihren Anteil nochmals deutlich steigern“, so Scheunemann.



Der Anteil des ausländischen Kapitals am deutschen Wohninvestmentmarkt lag im ersten Halbjahr 2021 bei rund 29 Prozent und damit nur leicht über dem Fünfjahresdurchschnitt (27 Prozent). „Das Interesse am deutschen Wohninvestmentmarkt ist bei internationalen Marktteilnehmern derzeit sehr hoch. Allerdings fällt vielen der Markteintritt nicht immer leicht, da für die Erstinvestition zum einen Voraussetzungen notwendig sind, wie z. B. das Vorhandensein einer Asset-Management-Gesellschaft, zum anderen das verfügbare Produkt derzeit auf der Angebotsseite stark umkämpft ist. Es überrascht daher nicht, dass Investoren den Mangel an geeigneten Produkten als das größte Hindernis benennen“ 2 , kommentiert Michael Bender die aktuelle Situation. Und der Helge Scheunemann ergänzt: “Hinzu kommt, dass der deutsche Markt aufgrund seiner dezentralen Struktur sowie der teilweise starken regionalen regulatorischen Unterschiede weniger transparent ist als manch anderer zentralisierter europäischer Markt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb sich internationale Investoren eher auf einzelne regionale Objekte statt auf bundesweite Portfolios konzentrieren. 2020 waren es 18 Prozent im Vergleich zu einem Anteil von 42 Prozent auf Seiten inländischer Investoren. Und wenig überraschend: der Fokus auf Regionen, die auch im Ausland bekannt, insbesondere Berlin und Frankfurt.„



Im ersten Halbjahr 2021 entfiel ein großer Teil der Transaktionen (43 % ohne überregionale Portfoliotransaktionen) auf die Big 7 Märkte (Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Köln, München, Stuttgart) oder das zugehörige Umland. Der Berliner Markt blieb auch in diesem Zeitraum mit einem Transaktionsvolumen von ca. 1,485 Mrd. Euro der wichtigste deutsche Wohninvestment-Standort.

„Obwohl der deutsche Wohninvestmentmarkt der mit Abstand größte europäische Markt ist, liegt der Anteil der internationalen Käufer auf europäischer Ebene mit knapp 42 Prozent im Fünfjahresdurchschnitt deutlich höher als der Anteil in Deutschland im gleichen Zeitraum“, kommentiert Scheunemann und fährt fort: „Eine Diskrepanz, die in den kommenden Jahren Stück für Stück aufgeholt werden könnte, sofern die politischen Rahmenbedingungen eine solche Entwicklung zulassen. Denn mit der anstehenden Bundestagswahl nimmt das Spannungsfeld zwischen Investitionsdruck und wohnungspolitischer Unsicherheit auf der Nachfrageseite sichtbar zu.“



Auch die Abhängigkeit der angebotsseitigen Entwicklungen von den politischen Rahmenbedingungen bleibt hoch. Das am 23. Juni 2021 in Kraft getretene Baulandmobilisierungsgesetz soll den Handlungsspielraum der Kommunen im Bauplanungsrecht stärken. Das Gesetz ermöglicht einerseits die Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren in angespannten Wohnungsmärkten und einen flexibleren Umgang mit bestehenden Bebauungsplänen, andererseits stärkt es aber auch das Vorkaufsrecht der Kommunen. „Änderungen wie die Gewährung einer längeren Frist für die Ausübung des Vorkaufsrechts und die Möglichkeit, die Grundstücke im Vorkaufsrecht zum Verkehrswert zu erwerben, könnten sowohl auf Käufer als auch auf Verkäufer abschreckend wirken und das Angebot im Neubausegment hemmen, unabhängig von allen Bedenken hinsichtlich der generellen Verfassungskonformität dieses Gesetzes“, erläutert Bender und Scheunemann ergänzt: „Darüber hinaus treiben auf der Baukostenseite derzeit stark steigende Materialkosten die Gesamtkosten von Projektentwicklungen in die Höhe. Dies dürfte sich zumindest temporär ebenfalls dämpfend auf das Angebot im Neubausegment auswirken, da insbesondere viele geplante Projektentwicklungen, die diesen Kostenanstieg nur bedingt über Mieterhöhungen kompensieren können, dadurch ihre Rentabilität verlieren. Darunter fallen zum Beispiel Projektentwicklungen mit festen Quotierungen zugunsten geförderter und preisgebundener Wohneinheiten.“



Allerdings: der Anteil der Forward Deals (Käufe von noch nicht fertiggestellten Objekten) liegt aktuell noch auf einem Rekordniveau und machte im ersten Halbjahr 2021 rund 30 Prozent der gesamten Kaufaktivitäten (74 Transaktionen) aus. Ein Anstieg von sechs Prozentpunkten gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt. „Kein Wunder, denn Projektentwicklungen sind mit Blick auf den bereits genannten Mangel an geeigneten Bestandsprodukten die logische Alternative“, so Bender und weiter: „Zudem bieten Neubaufertigstellungen im Vergleich zu Bestandsimmobilien die Vorteile einer hohen ESG-Konformität und angesichts der unsicheren politischen Entwicklungen im Bereich der regulativen Anforderungen an die energetische Gebäudequalität auch eine größere Planungssicherheit.“



„Während also im Neubausegment mit einer Verknappung des Angebots gerechnet werden muss, könnte im Bereich der Bestandsimmobilien im weiteren Jahresverlauf mehr Angebot in Umlauf kommen: die politische Unsicherheit um neue Regierungskonstellationen einerseits und der hohe Anlagedruck vieler Marktteilnehmer andererseits dürften einige Bestandshalter dazu verleiten, in der zweiten Jahreshälfte Produkt auf dem Markt zu platzieren. Wir sind daher optimistisch, dass die zweite Jahreshälfte sehr dynamisch verlaufen wird. Sollte dann auch noch die genannte große Übernahme zu Buche schlagen, wird 2021 als das Jahr mit einem auf lange Zeit unschlagbaren Rekordergebnis in die Wohninvestment-Annalen eingehen“, sagt Michael Bender.