Deutscher Büromarkt bleibt robust

Wüest Partner legt mit dem „Office Report Deutschland 2025“ eine detaillierte Analyse von 37 Büromärkten vor. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und hybrider Arbeitsmodelle zeigt sich die Nachfrage stabil – mit besonders attraktiven Chancen in Regensburg, Karlsruhe und Ludwigshafen.

.

Der deutsche Büromarkt steht weiterhin im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Unsicherheit, hybriden Arbeitsmodellen und dem steigenden Bedarf an ESG-konformen Flächen. Dennoch stieg die Zahl der Bürobeschäftigten zwischen 2021 und 2024 um 3,7 Prozent – stärker als die Gesamtbeschäftigung (+3,1 %). Das zeigt der aktuelle „Office Report Deutschland 2025“ von Wüest Partner, der 37 Städte – darunter Top-7-, B-, C- und D-Standorte – untersucht.



Die stärkste Mietdynamik der letzten zehn Jahre verzeichnete Berlin, wo sich die Medianmiete auf 22 Euro/m² verdoppelt hat. Auch Bonn und Potsdam stiegen mit über 24 Euro/m² (90 %-Quantil) überdurchschnittlich stark. München führt das Mietranking mit über 35 Euro/m² (90 %-Quantil) weiterhin an. Dem gegenüber stehen hohe Leerstandsquoten in Frankfurt (9,9 %) und Düsseldorf (9,7 %) – während Städte wie Braunschweig mit nur 1,8 % Leerstand ein stabileres Marktumfeld bieten.



Neben den etablierten A-Städten wie München oder Hamburg bieten auch Regensburg und Karlsruhe äußerst attraktive Rendite-Risiko-Profile – mit wettbewerbsfähigen Renditen und vergleichsweise geringen Risiken. Auch Erfurt punktet mit einer ausgewogenen Marktstruktur.



Ludwigshafen erzielt mit über 6 % die höchste Spitzenrendite, allerdings bei erhöhtem Marktrisiko. Bonn, Mainz und Potsdam gelten dagegen mit Renditen knapp unter 5 % als renditeschwache, aber stabile Standorte.



Bis 2030 prognostiziert Wüest Partner jährlich rund 159.000 zusätzliche Bürobeschäftigte – vor allem in wissens- und dienstleistungsintensiven Branchen wie freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, IT/Kommunikation und öffentliche Verwaltung. Diese Bereiche dürften etwa drei Viertel des zusätzlichen Flächenbedarfs erzeugen.



Trotz zunehmender hybrider Arbeit wird daher mit einem moderaten Flächenzuwachs gerechnet. Dabei verschieben sich die Anforderungen deutlich: Gesucht sind künftig moderne, flexible und ESG-konforme Büroflächen in zentralen, gut angebundenen Lagen. Der bestehende Bestand genügt diesen Ansprüchen oft nicht mehr – wodurch der Ersatzbedarf durch Revitalisierung, Umnutzung oder Neubau steigt.



„Der deutsche Büromarkt steht vor einem strukturellen Wandel. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Büroflächen gebraucht werden, sondern welche. Moderne, ESG-konforme Gebäude mit hoher Nutzungsqualität haben in allen Marktphasen stabile Perspektiven", so Sophie Nieder, Senior Economic Market Analyst bei Wüest Partner.