Deutscher Büroimmobilienmarkt weiter im Aufwind

Die Konjunktur am deutschen Büroimmobilienmarkt setzt ihren Aufwärtstrend, der sich bereits im dritten und vierten Quartal 2021 abzeichnete, weiter fort. Seit dem Tiefststand von -1,51 Punkten im 1. Quartal 2021 [wir berichteten] ist der Büromarktindex pbbIX für die Big 7 kontinuierlich und zum dritten Mal in Folge gestiegen und erreicht zum Jahresende 2021 einen Stand von -0,74 Punkten.

.

Damit befindet sich der Markt zwar weiter in der Rezession, aber der Abschwung hat sich erneut verlangsamt. Die Risiken, die vom Pandemiegeschehen ausgehen, dürften sich in den nächsten Monaten schrittweise abbauen. Auch die Lieferengpässe werden sich aller Voraussicht nach weiter verringern. Neu hinzu gekommen ist allerdings die Unsicherheit, wie sich die höhere Inflation auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und den Büromarkt auswirkt.



Im Schlussquartal 2021 wurde die Erholung der deutschen Wirtschaft durch die vierte Corona-Welle unterbrochen. Das reale Bruttoinlandsprodukt gab saisonbereinigt um 0,7 % gegenüber dem Vorquartal nach. Entscheidend für diesen unerwartet starken Rückgang war vor allem die private Konsumnachfrage, die unter pandemieverursachten Verhaltensanpassungen und Eindämmungsmaßnahmen litt. Zugleich belasteten Lieferengpässe, Materialknappheit und stark steigende Vorleistungspreise die Bauinvestitionen, die ebenfalls hinter dem Vorquartal zurückblieben.



Dagegen nahmen die Aktivitäten auf dem Büroflächenmarkt im 4. Quartal 2021 weiter zu, sogar deutlich stärker als im vorangegangenen Berichtszeitraum. Unterstützt durch den günstigen Verlauf am Arbeitsmarkt und hohe Vorvermietungsquoten wurden im letzten Quartal Büroflächen im Umfang von 1,14 Mio. m² bezogen. Über das ganze Jahr belief sich die Vermietung auf 3,3 Mio. m², was einem Anstieg gegenüber dem Jahr 2020 von 23 % entspricht. Damit wurde die Vermietungsleistung der sehr umsatzstarken Jahre 2015 bis 2019 um lediglich 15 % verfehlt.



Der Investmentmarkt stabilisierte sich mit steigenden Kapitalzuflüssen weiter. Im Jahr 2021 wurden nach Angaben von Real Capital Analytics in den Big-7-Märkten insgesamt 17,5 Mrd. Euro für den Erwerb von Büroimmobilien aufgebracht. Der Rückgang gegenüber dem Jahr 2020 betrug knapp 12 % und wurde primär durch ein schwaches 1. Quartal verursacht. Seitdem stabilisieren sich die Kapitalzuflüsse, die vornehmlich von der Nachfrage inländischer Investoren nach erstklassigen Büroimmobilien getragen wird.



Die einzelnen Märkte zeigen weiter ein sehr uneinheitliches Bild. Allein der Teilmarkt Berlin befindet sich mit einem Indexstand von 0,24 Punkten bereits wieder in der Expansion.