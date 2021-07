Deutscher Rentenservice mietet 1.480 m² Bürofläche in Fellbach

Das Stuttgarter Maklerhaus Amanthos hat den Deutschen Rentenservice bei der langfristigen Anmietung von ca. 1.480 m² Bürofläche im Bauknecht Business Park in Fellbach beraten. Eigentümer der Liegenschaft in der Welfenstraße 19 ist ein privater Investor.

Darüber hinaus konnte das Maklerhaus eine Bürofläche in Stuttgart-Süd an eine Agentur für Markenkommunikation vermitteln. Die Agentur wird 244 m² in einer repräsentativen Altbauvilla in der renommierten Lage der Mörikestraße beziehen. Eigentümer der Liegenschaft ist eine Privatperson aus Berlin.