Deutschen Büroimmobilienmarkt erholt sich leicht

Der deutsche Büroimmobilienmarkt befindet sich weiter in der Rezession, hat sich aber im 2. Quartal 2021 leicht erholt. Der Büromarktindex PbbIX, der die Konjunktur am deutschen Büroimmobilienmarkt misst, verbesserte sich auf -1,23 Indexpunkte, nachdem er drei Quartale in Folge nachgegeben hatte auf zuletzt -1,51 Indexpunkte [wir berichteten]. Eine weitere Erholung der Wirtschaft und mit ihr der Büroimmobilienmärkte erscheint möglich, aber die Unsicherheiten aufgrund der COVID-19-Pandemie bestehen fort, und zeitversetzte negative Auswirkungen sind nicht ausgeschlossen.

Treiber für den Anstieg des PbbIX waren insbesondere die bessere gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland sowie ein Anstieg der Büroinvestments. Die konjunkturelle Lage in Deutschland hat sich im 2. Quartal merklich gebessert. Laut ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes legte das reale Bruttoinlandsprodukt gegenüber der Vorperiode um 1,5 % zu. Zum Wachstum der Wirtschaft trug neben den öffentlichen Ausgaben vor allem der private Konsum bei. Allerdings lag die Wirtschaftsleistung weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau.



Auch die Nachfrage nach Büroimmobilien belebte sich. Im Berichtszeitraum wurden für knapp 6 Mrd. Euro Büroimmobilien in den BIG-7-Märkten erworben. Dies weist darauf hin, dass der Büroinvestmentmarkt die negativen Effekte der Pandemie graduell abschüttelt. In die gleiche Richtung zeigen die Anfangsrenditen, die für erstklassige Objekte im 2. Quartal nach unten tendierten. Dagegen war die Nachfrage nach Mietflächen im Vergleich zum Vorkrisenniveau weiterhin schwach.



Die Bürokonjunktur auf den regionalen Märkten ist ebenfalls weiter negativ, es zeigen sich aber unverändert erhebliche Unterschiede. Die deutlichste Erholung hat in Berlin und Hamburg eingesetzt, die jeweils um 0,5 Punkte auf -0,43 beziehungsweise -0,93 Indexpunkte zulegten. Alle anderen Teilmärkte zeigen weiter Indexstände unter dem Wert von -1 Indexpunkten.