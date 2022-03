Deutsche Zinshaus verkauft NRW-Portfolio an Primus Valor

Die Deutsche Zinshaus Gruppe verkauft 259 Wohnungen an den Immobilieninvestor Primus Valor. Die Wohnungen stammen zum Teil aus dem Eigenbestand der Deutschen Zinshaus Gruppe sowie aus einem von der Deutschen Zinshaus Luxembourg gemanagten Fondsvehikel. Das gesamte Transaktionsvolumen belief sich auf einen unteren zweistelligen Millionenbetrag.

.

„Primus Valor ist seit Jahren ein sehr guter und vertrauensvoller Geschäftspartner. Mit dem Verkauf der Wohnungen haben wir nun einen weiteren Verkauf an kleineren Regionalstandorten erfolgreich umgesetzt“, sagt Moritz Kraneis geschäftsführender Gesellschafter der Deutsche Zinshaus Gesellschaft mbH. „Dabei haben wir einen attraktiven Ertrag erzielen können“, so Kraneis.



Die Wohnungen befinden sich in Nordrhein-Westfalen in den Städten Essen, Hagen, Wesel und Oer-Erkenschwick. In Hagen handelt es sich um ein Wohnensemble mit drei Mehrfamilienhäuser bestehend aus zweigeschossigen Siedlungsbauten mit ausgebauten Satteldächern aus den siebziger Jahren. Insgesamt verfügen die Hagener Mehrfamilienhäuser über 54 Wohneinheiten.



Weitere 12 Wohnungen befinden sich in einem Mehrfamilienhaus in Oer-Erkenschwick. Es wurde 1978 in massiver viergeschossiger Bauweise errichtet und befinden sich in guter Lage in Nähe des Stadtparks.



Die Objekte in Wesel liegen unweit der Weseler Innenstadt in einem Wohngebiet. Es handelt es sich um einen Bau aus den 1960er sowie 1980er Jahren mit 12 und 42 Wohneinheiten. Die Hansestadt liegt im Westen Nordrhein-Westfalens nahe der niederländischen Grenze und zeichnet sich als Industriestandort mit einer niedrigen Arbeitslosenquote aus.



In Essen verkaufte die Deutsche Zinshaus Gruppe zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 140 Wohnungen. Die Wohneinheiten verfügen jeweils über zwei oder drei Zimmer, die mit Nachspeicherheizungen mit Wärme versorgt werden. Die geräumigen Balkone der Wohneinheiten ermöglichen die Sicht auf das mehr als 11.000 m² großen Grundstück. Auf dem befinden sich zahlreiche Stellplätze, sowie ein Spielplatz und Grünflächen, was die Liegenschaft besonders bei Familien sehr beliebt macht, ebenso die unmittelbare Nähe zu Schulen und Kindertagesstätten.



Die Deutsche Zinshaus Gruppe wurde bei der Transaktion rechtlich von Jung & Schleicher Rechtsanwälte sowie steuerlich von der Steuerkanzlei Prof. Dr. jur. Patrick Sinewe & Kollegen beraten.