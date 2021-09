Deutsche Zinshaus verkauft 123 Wohnungen in Hessen an Alpha RE

Die Deutsche Zinshaus Gruppe hat insgesamt 123 Wohnungen in den Städten Stadtallendorf und Alsfeld bei Marburg an die Alpha Real Estate verkauft. Das gesamte Transaktionsvolumen belief sich auf einen unteren zweistelligen Millionenbetrag.

„Alpha Real Estate ist seit Jahren ein sehr guter und vertrauensvoller Geschäftspartner. Mit dem Verkauf der Wohnungen haben wir nun eine weitere Desinvestition an kleineren Regionalstandorten erfolgreich umgesetzt“, sagt Moritz Kraneis geschäftsführender Gesellschafter der Deutsche Zinshaus Gesellschaft mbH. „Dabei haben wir einen attraktiven Ertrag erzielen können“, so Kraneis.



Die Wohnungen stammen aus dem Eigenbestand der Deutschen Zinshaus Gruppe sowie aus einem von der Deutschen Zinshaus Luxembourg gemanagten Fondsvehikel. In Alsfeld handelt es sich um neun Mehrfamilienhäuser bestehend aus zweigeschossigen Siedlungsbauten mit ausgebauten Satteldächern aus den fünfziger Jahren. Insgesamt verfügen die Alsfelder Mehrfamilienhäuser über 78 Wohneinheiten. Weitere 45 Wohnungen befinden sich in Mehrfamilienhäusern im westlichen Stadtzentrum von Stadtallendorf. Sie wurden 1976 in massiver dreigeschossiger Bauweise errichtet und befinden sich auf einem weitläufigen Grundstück in Nähe des Stadtzentrums.



Stadtallendorf ist eine hessische Mittelstadt mit etwa 21.600 Einwohnern. Die Stadt liegt etwa 25 Kilometer von der Studentenstadt Marburg entfernt. Stadtallendorf gilt als einer der bedeutendsten Industriestandorte in Hessen und beheimatet dort Produktionsstandorte von weltbekannten Unternehmen wie z.B. Ferrero. Alsfeld liegt mit etwa 16.000 Einwohner im mittelhessischen Vogelsbergkreis. Marburg liegt etwa 45 Kilometer entfernt. Insbesondere als Logistikstandort ist Alsfeld auf Grund der verkehrstechnisch hervorragenden Lage beliebt.



Jung & Schleicher berieten die Deutsche Zinshaus bei der Transaktion rechtlich, Patrick Sinewe & Kollegen steuerlich.