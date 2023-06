Deutsche Zinshaus kauft Immobilienpaket in Osnabrück

Die Deutsche Zinshaus Gruppe hat mit einem von ihrer Tochtergesellschaft Deutsche Zinshaus Luxembourg verwalteten Sondervermögen ein Wohnimmobilienportfolio mit 16 Mehrfamilienhäusern in Osnabrück erworben. Die insgesamt 254 Wohneinheiten haben eine Größe zwischen 40 und 100 m² bei einer Gesamtmietfläche von ca. 17.500 m². Die Liegenschaften sind mit einem Vermietungsstand von 99 Prozent nahezu voll vermietet. Darüber hinaus bietet die Grundstücksfläche die Möglichkeit einer umfassenden Nachverdichtung.

.

„Mit diesen Zukäufen bleiben wir unserer Strategie ,Wir kaufen trotzdem‘ weiterhin treu und stärken nachhaltig unser Wohnimmobilienportfolio in attraktiven Universitätsstädten. Im Ankauf profitieren wir von einem Marktpreis deutlich unter den Herstellungskosten eines vergleichbaren Neubaus. Dank des Nachverdichtungspotenzials und der im Vergleich zur Marktmiete niedrigen Bestandsmiete bietet das Portfolio erhebliches Wertsteigerungspotenzial“, erklärt einer der geschäftsführenden Gesellschafter Moritz Kraneis und ergänzt: „zudem befindet sich das erworbene Portfolio nahezu in Vollvermietung und verspricht zukünftig überdurchschnittliche Renditeerwartungen.“



Die 16 Wohnhäuser in Osnabrück wurden zwischen 1955 und 1964 gebaut und laufend instand gehalten. Die Liegenschaften verfügen über eine Vielzahl von Garagen und Außenstellplätzen und sind durch Bushaltestellen in fußläufiger Entfernung bequem an den ÖPNV angebunden. Der Anschluss an den innerdeutschen Fernverkehr ist durch die Nähe zu den Autobahnen A 1, A 30 sowie A 33 gegeben.



Die Refinanzierung in Höhe von 50 Prozent des Kaufpreises wurde durch die Deutsche Kreditbank bereitgestellt. Die Deutsche Zinshaus Gruppe wurde bei der Transaktion durch Jung & Schleicher Berlin beraten.