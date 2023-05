Deutsche wollen wieder mehr im Büro arbeiten

Das Gensler Research Institute führte vom 3. November bis zum 22. Dezember 2022 eine anonyme, panelbasierte Befragung von über 2.059 berufstätigen Erwachsenen in Deutschland durch. Die jüngste deutsche Arbeitsplatzumfrage wurde heute veröffentlicht und zeigt, dass Arbeitnehmende das Büro nach wie vor als wichtigen Bestandteil des modernen Arbeitsplatzes betrachten. Die deutschen Arbeitnehmenden geben an, dass sie das Büro für soziale Interaktionen und Kontakte schätzen.

.

Die Mitarbeitenden in den innovativsten Unternehmen verbringen derzeit durchschnittlich 46 % ihrer Arbeitszeit im Büro, geben aber an, dass dies im Idealfall 73 % sein müssten, um die eigene Produktivität zu maximieren. Das würde der Anwesenheit im Büro vor der Pandemie im Jahr 2019 sehr nahekommen.



“Um mit meinem Team zusammenzusitzen„ (42 %) und “Geplante persönliche Besprechungen mit dem Team„ (42 %) sind jetzt die Hauptbeweggründe, die Mitarbeitende angeben, wenn sie nach dem Grund ihrer Rückkehr ins Büro gefragt werden. Weitere wichtige Gründe sind: Weiterbildungsmöglichkeiten und der Zugang zu Ressourcen, Materialien und leitenden Angestellten.



“Die Geschwindigkeit, mit der neue Arbeitsmodelle entstehen, hat zugenommen – die COVID-19-Pandemie hatte eine sofortige Anpassung an neue Modelle erforderlich und möglich gemacht. Das Tempo, mit dem sich die Arbeitnehmenden angepasst haben, hat einen neuen Standard für die Notwendigkeit und Akzeptanz von Veränderungen am Arbeitsplatz gesetzt.„ - Philip Tidd, Managing Director München/ Principal, Gensler.



“Der Arbeitsplatz wird nun wieder zu einem wichtigen Instrument für Unternehmen, um ein Gefühl von Gemeinschaft, Kollaboration und Innovation zu fördern. Unsere Studie verdeutlicht, dass eine Mischung aus den richtigen Angeboten und das Zusammenführen von Menschen im Büro ein attraktiveres Arbeitsumfeld schafft. Deutschland ist bekannt für kontinuierliche Forschung und einer Vorreiterrolle in Innovation und Wandel. Wir freuen uns daher, mit unseren deutschen Kunden zusammenzuarbeiten und sie bei der Arbeitsplatzgestaltung und den Veränderungen zu unterstützen, was ultimativ zur Konsolidierung und zum Wachstum beitragen kann."



Darüber hinaus unterstreicht die Umfrage, dass eine Mischung aus den richtigen Angeboten im Büro ein attraktiveres Arbeitsumfeld schaffen kann. Viele Arbeitnehmende (44%) sind bereit, für die richtige Erlebnisvielfalt ins Büro zurückzukehren (einen zusätzlichen Tag pro Woche). 88 % derjenigen, die von einem tollen Arbeitsplatz berichten, haben auch die Möglichkeit, ihr Arbeitsumfeld frei zu wählen.



Mitarbeitende in optimal ausgestatteten Büros und Arbeitsumgebungen schätzen ihre individuellen und unternehmerischen Ergebnisse positiver ein als in Leistungsschwächeren. So geben beispielsweise 89 % der Mitarbeitenden an, dass sich die Arbeit im Büro durch die physische Trennung von Privatem und Arbeit positiv auf ihre Work-Life-Balance auswirkt. Im Vergleich: Bei den leistungsschwächsten Arbeitsumgebungen sind es nur 29 % der Mitarbeitenden. Sie sagen auch, dass sich ihr Arbeitsplatz positiv auf ihr persönliches Wohlbefinden, ihre Arbeitszufriedenheit und ihr berufliches Fortkommen auswirkt.



Diese Ergebnisse verdeutlichen die Bedeutung einer Vielzahl von Arbeitsbereichen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden entsprechen – einschließlich spezieller Arbeitsbereiche mit Zonen für die Zusammenarbeit und sozialen Räumen. Die Arbeitsplatzumfrage von Gensler legt damit die wiedergewonnene Bedeutung des Unternehmens-Büros für attraktive Arbeitsplätze offen.