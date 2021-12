Deutsche Wohnen-Vorstand Henrik Thomsen geht zu Quarterback

Henrik Thomsen wechselt zum 1. Januar 2022 in den Vorstand der Quarterback Immobilien AG, in der die Deutsche Wohnen SE ihre Neubauaktivitäten gebündelt hat [wir berichteten]. In diesem Zuge scheidet er aus dem Vorstand der Deutsche Wohnen zum Ende dieses Jahres aus.

.

Henrik Thomsen wurde 2019 zum Mitglied des Vorstands der Deutsche Wohnen bestellt und verantwortete als Chief Development Officer die Bereiche Neubau- und Bestandsinvestitionen, Technische Infrastruktur und Digitalisierung.



Im Rahmen einer Minderheitsbeteiligung der Deutsche Wohnen an der Quarterback [wir berichteten] fungiert der Leipziger Projektentwickler als strategischer Partner der Deutsche Wohnen für das gesamte operative Projektentwicklungsgeschäft. Die Deutsche Wohnen hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarktes in den deutschen Wachstumsregionen zu leisten. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen in diesem Jahr seine Neubaukompetenzen in einer eigenständigen Plattform unter Führung der Quarterback gebündelt [wir berichteten].