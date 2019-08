Deutsche Wohnen verkauft über 6.000 Wohnungen an ZBI

Die Deutsche Wohnen hat 6.350 Wohnungen in kleineren Städten wie Kiel, Lübeck, Erfurt und Chemnitz abgestoßen. Gewinn: 500 Millionen Euro. Der Kaufpreis, den die ZBI für das Portfolio bezahlt, beträgt rund 615 Millionen Euro und liegt rund ein Drittel über den Buchwerten. Der Preis impliziere auf Basis der Ist-Miete einen Multiplikator von rund 22, so die Deutsche Wohnen. Die erwarteten Nettoeinnahmen von rund 500 Millionen Euro werde man vor allem zur Finanzierung der zuletzt gekauften knapp 3.000 Objekte in westdeutschen Metropolregionen verwenden.

Für die ZBI ist dies nach dem Ankauf der BGP-Gruppe [wir berichteten] die zweite signifikante Transaktion im Jahr 2019. Inklusive dieses Portfolios verwaltet die ZBI Gruppe damit über 65.000 Einheiten. Das Closing wird bis Ende 2019 erwartet.