Deutsche Wohnen und Rosa-Alscher legen Grundstein für 90.000-m²-Projekt

Die Rosa-Alscher Gruppe und die Deutsche Wohnen feiern heute für das neue multifunktionale Stadtteilzentrum ZAM bei bestem Wetter die Grundsteinlegung. Rund 200 geladene Gäste waren dabei als der Tradition folgend eine Zeitkapsel mit der tagesaktuellen Zeitung, einem aktuellen Satz Münzen, Werkzeug und den Bauplänen im Grundstein verschlossen wurde.

