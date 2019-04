Deutsche Wohnen und Comgy digitalisieren Heizkostenabrechnung

Die Deutsche Wohnen und das PropTech Unternehmen Comgy schlagen einen gemeinsamen Weg bei der Digitalisierung von Immobilien ein. Seit dem letzten Jahr gibt es eine entsprechende Partnerschaft.

Startpunkt dafür ist die Zusammenarbeit im Bereich Heizkostenabrechnung. Comgy hat bereits mehrere Tausend Wohnungen der Deutsche Wohnen mit intelligenter Messtechnik und dazugehöriger Funkinfrastruktur ausgestattet. Diese bietet die Grundlage für eine optimierte Heizkostenabrechnung sowie die Steuerung von Heizzentralen in den Beständen des Wohnungsunternehmens.



„Wir sehen Digitalisierung als große Chance zur Verbesserung unserer Kernprozesse in der Immobilien-Bewirtschaftung - was letztendlich insbesondere unseren Kunden zu Gute kommen soll. Wir freuen uns, mit Comgy einen weiteren Partner mit entsprechendem Know-how und Entwicklungskompetenz in diesem Bereich gewonnen zu haben, der sich in unser strategisches Konzept einfügt. Insbesondere im Bereich der zukünftigen Herausforderungen der Heizkostenabrechnungen und Verbrauchserfassungen, der Fernüberwachung und bei weiteren Themen der Gebäudevernetzung und IoT (Internet of Things) sehen wir das gemeinsame Potential“, erläutert Holger Rentel, Director der Deutsche Wohnen.



„Die Deutsche Wohnen ist aufgrund ihrer innovativen Vorreiterrolle in der europäischen Immobilienwirtschaft ein spannender und starker Partner für uns. Wir digitalisieren die Heizkostenabrechnung und legen durch unsere multifunktionalen IoT Gateways den Grundstein für weitere Smart Building Funktionalität. Dadurch profitieren Eigentümer, Mieter, Verwalter und externe Dienstleister gleichermaßen“, betont Ruben Haas, CEO Comgy.