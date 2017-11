Deutsche Wohnen und Adler Real Estate gut aufgestellt

Aufwertungen und höhere Mieteinnahmen spülen den beiden Immobilienkonzernen Deutsche Wohnen und Adler Real Estate erkleckliche Gelder in die Kassen. So konnte die Deutsche Wohnen ihren Gewinn in den ersten drei Quartalen des Jahres um 43.4 Millionen Euro auf 706,0 Millionen Euro steigern, das operative Ergebnis kletterte im gleichen Zeitraum um neun Prozent auf 330 Millionen Euro. Adler Real Estate realisierte in den ersten neun Monaten Nettomieteinnahmen von 130,5 Millionen Euro, was einem Plus von 3,8 Prozent entspricht.

Die Bilanz der Deutsche Wohnen profitiert vor allem von einer Aufwertung des Portfolios um fast 900 Millionen Euro, die zu einem Wert von 17,2 Milliarden Euro per Ultimo Juli geführt hat. Das Mietwachstum der über 163.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten, rund 70 Prozent davon im Großraum Berlin verortet, lag bis Ende September bei 4,2 Prozent. Im laufenden Jahr wollen die Berliner einen Betriebsgewinn von mindestens 425 Millionen Euro realisieren.



Während die Deutsche Wohnen größere Zukäufe aktuell für unwahrscheinlich hält, vermeldet Adler Real Estate parallel zur Bekanntmachung der Neunmonatszahlen den Erwerb von 700 Neubau-Apartments in Berlin-Mitte. Konkret: Eine 94,9prozentige Beteiligung an acht Projektentwicklungsgesellschaften, die inmitten der Hauptstadt 44.000m² Wohnfläche und rund 5.200 m² Office- und Gewerbeflächen realisieren („Wasserstadt Mitte“ in der Europacity). Die zum Teil bereits gestarteten Baumaßnahmen sollen bis Ende 2019 finalisiert sein. Adler Real Estate veranschlagt das Investitionsvolumen auf 120 Millionen Euro – und kalkuliert ab Fertigstellung mit Mieteinnahmen von 11 Millionen Euro per anno. Das aktuelle Wohnungskontingent beläuft sich auf 53.000 Wohnungen. Der Gewinn kletterte in den ersten neun Monaten um 45,3 Prozent oder 8,5 Millionen Euro auf 27,1 Millionen Euro. Per Jahres-Ultimo soll ein Betriebsgewinn von 40 Millionen Euro generiert werden – 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor.