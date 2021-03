Deutsche Wohnen spürt den Mietendeckel

Der Berliner Mietendeckel hinterlässt deutliche Spuren in der Bilanz des Wohnungskonzerns. Künftig wird daher der Fokus auf Neubauten geschärft. Einen Milliardengewinn macht das Dax-Unternehmen trotzdem und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020.

.

Die Vertragsmieten erreichten mit 837,6 Mio. Euro etwa das Niveau des Vorjahres. Das Immobilienportfolio verzeichnete eine Wertsteigerung von rund 1,9 Mrd. Euro, die auch durch Bewertungsgewinne im Verkauf realisiert wurde. So blieb der FFO I pro Aktie mit 1,56 Euro auf Vorjahresniveau, der EPRA NAV pro Aktie konnte um 12,3% auf 52,80 Euro gesteigert werden. Der Verschuldungsgrad (LTV) bewegte sich mit 37% im vorgegebenen Zielkorridor von 35% bis 40%. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg insbesondere aufgrund von Verkäufen um 12,1% auf rund 1 Mrd. Euro.



Der Berliner Mietendeckel hat im vergangenen Geschäftsjahr zu einem Rückgang der Bestandsmiete im Gesamtportfolio um 4,1% auf durchschnittlich 6,70 Euro pro Quadratmeter geführt. Im zweiten Quartal 2021 wird mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des Mietendeckels gerechnet.



„Die Deutsche Wohnen bleibt ein starker und verlässlicher Akteur auf dem Immobilienmarkt. Wir verfolgen eine langfristig ausgerichtete Strategie und richten unser Portfolio weiterhin konsequent auf das Wachstum in Deutschlands Top-Städten aus. Die Bewertungsgewinne von rund 1,9 Mrd. Euro reflektieren die Attraktivität unseres Portfolios. Unabhängig von der anstehenden rechtlichen Bewertung sehen wir im Mietendeckel keine Lösung für die Herausforderungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Benötigt wird mehr Neubau – der Mietendeckel bewirkt das Gegenteil und verschärft den akuten Wohnungsmangel zusätzlich“, so Philip Grosse, CFO der Deutsche Wohnen.



Da sich wichtige Unternehmenskennzahlen weiterhin stabil zeigen, erwartet die Deutsche Wohnen eine solide Entwicklung für das Geschäftsjahr 2021. Das Unternehmen rechnet trotz den Abverkäufen nicht strategischer Bestände im Jahr 2020 mit einem stabilen FFO I auf Vorjahresniveau und weiterem NAV-Wachstum. Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung am 1. Juni 2021 eine Dividende von 1,03 Euro pro Aktie vorschlagen.



Fokus auf Neubau

Angesichts der Entwicklung forciert der Konzern seine Neubauaktivitäten, die der Dax-Konzern künftig in einer eigenständigen Plattform unter der Führung der Quarterback-Gruppe bündeln wird. Der Partner wird künftig alle Neubauprojekte der Deutsche Wohnen umsetzen. Sie wird genau die Immobilien errichten, die das Portfolio der Deutsche Wohnen in Lage und Qualität optimal ergänzen. Rund 18.000 Wohnungen werden insbesondere in den Metropolregionen Berlin, Dresden/ Leipzig, München und Stuttgart gebaut. Rund 9.000 sind für den Bestand der Deutsche Wohnen vorgesehen und gehen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 4,3 Mrd. Euro einher.



„Mit der strategischen Bündelung des Projektmanagements schaffen wir ein Kompetenzzentrum für Neubau. Das ist unsere Antwort auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigem und hochwertigem Wohnraum in deutschen Metropolregionen. Gleichzeitig sichert sich die Deutsche Wohnen damit zukünftiges profitables Wachstum über die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien hinaus“, betont Henrik Thomsen, CDO der Deutsche Wohnen.