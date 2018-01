Deutsche Wohnen kauft Quartiersentwicklung in Dresden

Die Deutsche Wohnen Gruppe hat die 150 Mio. schwere Quartiersentwicklung in Dresden erworben. Verkäufer sind Dr. Christoph Dross und die Optima-Aegidius-Firmengruppe um die Brüder Dres. Laub, die sich von dem Großprojekt „aus strategischen Gründen getrennt haben, da man derzeit andere große Investitionen in Wohn- und Gewerbeimmobilien insbesondere in München und Berlin im Fokus“ habe. Dr. Christoph Dross hat auch an anderer Stelle in Dresden investiert und entwickelt u.a. das sog. Packhofgelände gegenüber vom sächsischen Landtag, wo derzeit die Parteizentrale der SPD errichtet wird.

Auf dem knapp 17.000 m² großen Grundstück am Schützenplatz 7/Könneritzstraße 25 in Dresden entsteht eine Quartiersentwicklung mit rd. 48.000 m² BGF. Auf der ehemaligen Industriebrache insgesamt 500 Wohnungen enstehen, wovon 5% als sozialer Wohnungsbau vorgesehen sind, sowie Gewerbeflächen und eine Tiefgarage. Neben einem Spielplatz ist außerdem eine parkähnliche Flaniermeile bis zum Schützenhaus am Schießplatz entstehen. Im Vorfeld muss aber noch die beiden Bestandsbauten an der Könneritzstraße abgerissen werden, die derzeit günstig an zahlreiche Kreative vermietet sind. Das Areal befindet sich gegenüber der Musikhochschule, direkt am Bahnhof Mitte, vis-a-vis von Musikhochschule und dem gerade fertig gestellten Kraftwerk Mitte und ist nur einen Steinwurf entfernt vom Zwinger.





Im Karree zwischen Jahnstraße, Laurinstraße und Schützengasse entstehen 500 neue Wohnungen.



Die Investoren hatten das Areal in 2013 erworben und gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Dresden weiterentwickelt. Aus einem Werkstattverfahren ging das Büro Nöfer aus Berlin, das auch den Wettbewerb um den Wiederaufbau des historischen Palais Riesch an der Dresdner Frauenkirche gewonnen hat, als Sieger hervor. Im Frühsommer 2017 wurde nun der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst und vom Dresdner Stadtrat einstimmig genehmigt, daher ist ein Baustart in 2018 denkbar. Offiziell wird ein Termin für den Baustart aber erst nach Ende der Detail-Planungen bekannt gegeben.