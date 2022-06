Deutsche Wohnen HV stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Die Aktionäre der Deutsche Wohnen SE haben auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Auf der virtuellen Versammlung waren insgesamt 94% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Hauptaktionärin ist seit vergangenem Jahr die Vonovia SE (86,87 Prozent), die sich nach der erfolgreichen Übernahme laut Berichten nun von der Pflegeheimsparte der Deutschen Wohnen trennen will, da diese nicht zum Kerngeschäft gehört.

Die Tagesordnung beinhaltete unter anderem die Wahl von fünf Aufsichtsratsmitgliedern. Die Hauptversammlung wählte Helene von Roeder, Dr. Fabian Heß, Peter Hohlbein, Christoph Schauerte und Simone Schumacher in den Aufsichtsrat. Somit wird die Aufstellung des Aufsichtsrats, wie zum 1. Januar 2022 bestellt, beibehalten. Vorsitzende des Aufsichtsrats bleibt weiterhin Helene von Roeder und stellvertretender Vorsitzender Dr. Florian Stetter.



Durch die Hauptversammlung führte erstmals Helene von Roeder. Der gesamte Vorstand in seiner neuen Aufstellung mit Konstantina Kanellopoulos und Lars Urbansky als Co-CEOs sowie Olaf Weber als CFO gab einen Überblick über das erfolgreiche vergangene Jahr und die Chancen eines Zusammenschlusses mit der Vonovia SE.



Abstoß der Pflegeheimsparte

Zu den kursierenden Gerüchten, dass sich die Deutsche Wohnen von seiner Pflegeheimsparte trennen will, erläuterte der Vorstand lediglich, dass sich der Konzern dazu entschlossen habe, einen Prüfprozess zur Positionierung des Segments Pflege zu starten. Laut Marktkreisen soll die Sparte zum Verkauf gestellt werden. Das Geschäft steht mit einer Bewertung (Fair Value) von rund 1,2 Milliarden Euro in den Büchern der Deutschen Wohnen, gehört aber nicht zum Kerngeschäft von Vonovia und soll daher abgestoßen werden. Das berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bis spätestens Herbst solle ein entsprechendes Bieterverfahren gestartet werden.