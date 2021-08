Deutsche Wohnen hisst Richtkrone über „Drei Horizonte“

Der Rohbau steht. Mit dem Heben der Richtkrone feierte die Deutsche Wohnen gestern das Richtfest für den Bau von 208 Mietwohnungen im wachsenden Viertel Frankfurt-Ostend. Gemeinsam mit ihrem strategischen Partner Isaria Projektentwicklung schafft das Immobilienunternehmen neuen Wohnraum in direkter Nachbarschaft zur Innenstadt.

