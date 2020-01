Deutsche Telekom will jeden fünften Shop schließen

Die Deutsche Telekom schließt bis Ende 2021 insgesamt 99 ihrer derzeit 504 Telekom-Shops in Deutschland. Damit bestätigen sich in etwa ältere Gerüchte. Zugleich würden die Vertriebsregionen von 6 auf 4 reduziert. Laut des Dax-Konzerns liegen diese Einschnitte am Online-Boom, das Kundenverhalten hätte sich stark verändert. Laut des Bonner Konzerns sollen aber weiterhin 86 Prozent der Kunden einen Shop im Umkreis von 20 Kilometern haben, parallel werde an der Verbesserung der Multi-Chanell-Strategie gearbeitet.

