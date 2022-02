Euramco vermietet im Auftrag eines geschlossenen Fonds 9.430 m² an die GMG Generalmietgesellschaft mbH, eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Telekom AG. Die Büroimmobilie „Campus M Büro- und Technologiezentrum“ befindet sich am Schatzbogen 9 im Gewerbegebiet Am Moosfeld.

