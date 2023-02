Deutsche Teilkauf beruft Henrik Basten zum Technikvorstand

Henrik Basten

© Deutsche Teilkauf GmbH

Das Kölner PropTech-Unternehmen Deutsche Teilkauf GmbH ernennt Henrik Basten zum Chief Technology Officer. Basten soll vor allem die Weiterentwicklung der firmeneigenen und mit dem „Real Proptech Germany Award 2022“ ausgezeichneten KI-basierten Bewertungsplattform verantworten.

.

„Wir sind Vorreiter beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Immobilienbewertung. Wir müssen jeden Monat mehrere hundert Einfamilienhäuser bewerten und entscheiden, ob sie zu unserem Investitionsprofil passen. Dank unserer Plattform haben wir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, erklärt Sabine Nass, CEO der Deutschen Teilkauf. „Mit Henrik haben wir einen absoluten Experten für die Weiterentwicklung unserer Bewertungsplattform und den Ausbau unserer digitalen Kundendienste gefunden. Wir möchten unseren Kunden ermöglichen, alle Angelegenheiten rund um die Immobilie auf unserer Plattform abzubilden. Wir stoßen damit in neue Sphären für die Immobilienwirtschaft vor. Henrik bringt die Erfahrung mit, uns bei diesen Schritten zu unterstützen.“



Zuletzt hat Henrik Basten das Softwareunternehmen Weflow gegründet, das sich auf das Management von Salesforce-Anwendungen spezialisiert hat. Davor war er CTO von Fyber, einem Anbieter von Mobile-Advertising-Software, sowie von Exactag, einem Anbieter von Marketing-Attribution-Software. In seiner Karriere war er unter anderem CTO von United MailSolutions, Managing Director von Adternity sowie CTO von Falk Realtime.



„Die Deutsche Teilkauf ist momentan eines der spannendsten Unternehmen in der Immobilienbranche. Die technologischen Lösungen, die um ein analoges Produkt herum entwickelt wurden, setzen neue Standards in der Bewertung und Auswahl von Immobilien als Investment. Ich freue mich darauf, die Plattform weiterzuentwickeln und auch unser Angebot an digitalen Leistungen rund ums Eigenheim für unsere Kunden auszubauen“, erklärt Henrik Basten.