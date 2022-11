Deutsche Teilkauf baut Corporate-Finance-Team aus

Die Deutsche Teilkauf GmbH verstärkt ihr Team weiter und setzt damit den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fort. Neben Thorre Björn Sauer, der seit Oktober die Position des Head of Financing & Portfolio Management besetzt, stießen Jens Urban als Head of Finance & Controlling sowie Dr. Holger Franz als General Counsel zum Team der Deutschen Teilkauf und verstärken insbesondere den Bereich Corporate Finance.

.

„Sowohl Thorre Björn Sauer also auch Jens Urban sind absolute Experten in allen Fragen rund um Corporate Finance und Controlling. Mit Dr. Holger Franz haben wir außerdem einen ausgewiesenen Experten für Kapitalmarktrecht und Immobilienrecht gewinnen können. Damit stellen wir uns mit Blick auf den Kapitalmarkt noch breiter auf“, erklärt Sabine Nass, CEO der Deutschen Teilkauf GmbH.



Thorre Björn Sauer und Jens Urban waren zuletzt bei der im MDAX notierten LEG-Immobilien-Gruppe tätig. Während Sauer ab Mai 2017 zunächst Head of Capital Markets bei der LEG Immobilien AG war, übernahm er im März 2020 die Position des Head of Capital Markets und Treasury bei der LEG-Immobilien-Gruppe. Ab November 2020 verantwortete er als Head of Corporate Finance und Treasury das Finanzwesen des Immobilienkonzerns. Zu Beginn seiner Karriere war der studierte Betriebswirt bei der Commerzbank tätig.



Jens Urban war knapp zweieinhalb Jahre als Head of Controlling und Risk Management bei der LEG-Immobilien-Gruppe tätig. Zuvor trug er knapp sieben Jahre lang als Director Alternative Asset Management bei der Patrizia Alternative Investments GmbH Verantwortung für mehrere Fonds und Gesellschaften.



Dr. Holger Franz führte zuletzt als Geschäftsführer und Chief Legal Officer die VillaCircle GmbH. Davor war der promovierte Jurist rund sechs Jahre lang zunächst als Global Head of Legal und anschließend als Vorstand beim Finanzdienstleiter FWU tätig. In der Immobilienwirtschaft war er 15 Jahre lang aktiv. Unter anderem war er als General Counsel bei der Gagfah für sämtliche Rechtsangelegenheiten des Konzerns zuständig, als diese 2015 mit der Deutschen Annington zum heutigen DAX-Konzern Vonovia SE fusionierte.