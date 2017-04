Deutsche Reihenhaus errichtet zehnten Wohnpark in Köln

Ein gleich doppeltes Jubiläum feiert die Deutsche Reihenhaus AG: Im April 2007, also vor zehn Jahren, verlegte der Spezialanbieter seinen Firmensitz nach Köln – und baut nun seinen zehnten Wohnpark in der Dom-Metropole. Auf einem 4.100 m² großen Areal im Stadtteil Esch werden im Wohnpark „Auf dem Driesch“ 13 Einfamilienhäuser errichtet. Der Baubeginn ist noch für die zweite Jahreshälfte avisiert.

.

„Natürlich freuen wir uns zum Jubiläum ganz besonders, jungen Familien in unserem zehnten Kölner Wohnpark ein Angebot für ein ökologisch und ökonomisch nachhaltiges Zuhause unterbreiten zu können,“ erklärt Vorstand Carsten Rutz. Fünf Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden.



Die Offerte sieht ausschließlich den Haustyp „145 m² Familienglück“ vor. Die Startpreise liegen bei 339.990 Euro. Als kleines Schmankerl erhält jede Familie einen eigenen, kleinen Obstgarten, der auf einer kleinen Wiese neben den Hausgrundstücken angepflanzt werden kann. Hier ist auch ein Gemeinschaftsplatz mit Spielmöglichkeiten für Kinder geplant. Der Wohnpark soll in 2018 komplett fertiggestellt sein.