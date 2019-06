Deutsche Reihenhaus eröffnet neues Büro in Hamburg

Die Deutsche Reihenhaus AG vergrößert sich in Hamburg. Der Bauträger mit Unternehmenssitz in Köln hat in der Banksstraße neue Räume bezogen. Im Kontorhaus hinter den Deichtorhallen arbeiten nun elf Mitarbeiter auf 580 m² Fläche. „Wir haben mit den ersten Projekten, in denen wir von Hamburg aus seit 2011 mehr als 750 Häuser geplant und gebaut haben, sehr gute Erfolge erzielt. Wir sehen alleine in der Hansestadt mittelfristig Potenzial für bis zu zehn weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind immer auf der Suche nach qualifizierten neuen Kolleginnen und Kollegen“, so Vorstand Carsten Rutz.

.

Ebenfalls aktuell haben die Bauarbeiten für den dritten Wohnpark in der Hansestadt begonnen. Auf der Halbinsel Finkenwerder entstehen im Wohnpark „Am Finkenwerder Fleet“ zwölf Reihenhäuser in serieller Bauweise. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2020 wird der Wohnpark komplett fertiggestellt sein.



„Der Bedarf an bezahlbarem Wohneigentum im Neubau wächst stets weiter an. Deswegen sind wir auch immer auf der Suche nach geeigneten Grundstücken für unsere Wohnparks. Wir bauen seriell, kostengünstig und schnell und sind Spezialisten für die Revitalisierung auch scheinbar komplizierter Flächen“, so Simon Federau, Leiter Projektentwicklung Hamburg/Niedersachsen/Bremen.