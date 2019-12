Deutsche Reihenhaus ernennt vier Bereichsleiter

Nach dem Wechsel an die Vorstandsspitze [wir berichteten] sortiert Carsten Rutz die Führungsstruktur der Deutschen Reihenhaus um. Mario Schneider, Alexander Stecher-Geldermann, André Goerdten und Ralph Dominick sind nun als Bereichsleiter für das operative Tagesgeschäft verantwortlich. „Mit dieser Neuordnung stellen wir uns belastbar für die kommenden Jahre auf. Wir wollen auch zukünftig behutsam wachsen. Zudem haben wir mit der Einführung des Geschosswohnungsbaus unser Portfolio deutlich erweitert. Mit diesem starken Vierer-Team und allen anderen qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir unser Ziel angehen, auch weiterhin der günstigste Anbieter für Wohneigentum im Neubau in Deutschland zu sein“, so Carsten Rutz.

.

Mario Schneider ist der neue Bereichsleiter Technik und Entwicklung. Nach seiner handwerklichen Ausbildung zum Zimmerer studierte Mario Schneider an der Fachhochschule in Kaiserslautern und beendete sein Studium im Jahre 2003 als Diplom-Bauingenieur (FH). Im gleichen Jahr begann auch seine berufliche Karriere bei der Deutschen Reihenhaus AG, als Bauingenieur im Bereich Ausschreibung und Vergabe. Von 2008 bis 2019 ist Mario Schneider als Teamleiter des technischen Einkaufs tätig. 2019 übernimmt er die Bereichsleiterstelle für den Bereich Technik und Entwicklung. Der Bereich besteht aus den Teams Grundbau und Arbeitsvorbereitung, Werkplanung, Haus- und Energietechnik, technischer Einkauf und Innovation und Entwicklung.



Alexander Stecher-Geldermann ist der neue Bereichsleiter Projektentwicklung. Der Diplom-Geograph hat seine Abschlussarbeit über quartiersbezogene Konzepte für das Wohnen im Alter verfasst. Seit 2007 ist er bei der Deutschen Reihenhaus beschäftigt. Als einer der ersten Mitarbeiter am heutigen Firmensitz in Köln startete er als Projektentwickler und hat die ersten Grundstücke in der Region gekauft. Nach der Übernahme verschiedener Führungsposition ist er nun als Bereichsleiter für Projektentwicklung, Marktforschung und Analyse sowie geförderten Geschosswohnungsbau verantwortlich.



André Goerdten ist der neue Bereichsleiter Finanzen, IT und Verwaltung. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre war er unter anderem als Controller für die DKV Euro Service GmbH und als Finance Manager für die Aktiv Kapital Deutschland GmbH tätig. Seit 2011 ist der Diplom-Kaufmann als Leiter Finanzen bei der Deutschen Reihenhaus AG. Im Laufe seiner Beschäftigung hat er auch die Bereiche IT und Verwaltung übernommen.



Ralph Dominick ist der neue Bereichsleiter Vertrieb. Er ist bereits seit 1999 in der Immobilienwirtschaft tätig. Bis 2004 war der studierte Immobilienökonom und geprüfte Sachverständige für Immobilienbewertung Centermanager bei der CBB Holding AG. 2005 bis 2007 betreute er den vertrieblichen Neubaubereich der Corpus Siroe. 2007 bis 2019 war er Prokurist / Leiter Vertrieb & Investment der Dornieden Gruppe.