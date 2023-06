Deutsche Reihenhaus: Christian Jacobs zieht in den Aufsichtsrat

Christian Jacobs wurde in der Hauptversammlung der Deutschen Reihenhaus AG am 23. Mai in den Aufsichtsrat berufen. Der geschäftsführende Gesellschafter der "just Human - J&P GmbH löst Kirstine Seitzberg ab, die von 2015 bis 2023 dem Aufsichtsrat angehörte.

.

„Ich freue mich sehr, genau zu diesem Zeitpunkt die Rolle des Aufsichtsrats übernehmen zu können. In der Baubranche beziehungsweise der Immobilienwirtschaft stehen wir vor großen strategischen Möglichkeiten. Die Deutsche Reihenhaus hat immer schon bewiesen, dass gesellschaftliche Entwicklung und bewusstes preisgerechtes Bauen für sehr viele Menschen relevant sind. Darauf hat das Unternehmen mit entsprechenden Produkten reagiert. Das Thema Wohnen ist derzeit aktueller denn je.“, so Christian Jacobs.



Christian Jacobs ist der geschäftsführende Gesellschafter der „just Human - J&P GmbH“ und in dieser Funktion seit vielen Jahren beratend für die Deutsche Reihenhaus tätig. Er wurde 1965 in Waltrop im Ruhrgebiet geboren. Von 1984 bis 1991 studierte er Psychologie, Ethnologie und Pädagogik in Münster und Wien. Seit 1991 ist er Organisations-Psychologe und -Entwickler. Jacobs ist Gründer (2019) und Gesellschafter der „ai-port GmbH“, einem Unternehmen, das die Digitalisierung in Verwaltung und Unternehmen weiterentwickelt. Er hat diverse Lehrtätigkeiten und publiziert in den Bereichen Organisationspsychologie, Kunst und Wirtschaft, Führung sowie Change Management.