Deutsche Reihenhaus baut zum zweiten Mal in Alzey

Die Deutsche Reihenhaus AG baut zum zweiten Mal in Alzey. Auf einem 9.400 m² großen Grundstück entstehen im Wohnpark „Am Waldhang II“ 25 Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von 3.375 m² für junge Familien. Das Quartier verfügt über eine klimaneutrale Versorgung und wird in serieller Bauweise mit einem Projektvolumen von 8,1 Millionen Euro errichtet.

.

„Schon mit unserem direkt angrenzenden ersten Wohnpark haben wir verdeutlichen können, dass der Standort hoch attraktiv ist. Hohe Lebensqualität mit familienfreundlicher Infrastruktur und einer guten Anbindung an die Metropolen ist ein hohes Gut bei jungen Menschen, die sich in einem neuen

Lebensabschnitt dauerhaft niederlassen wollen. Nun machen wir erneut Familien ein Angebot für die eigenen vier Wände, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch nachhaltig sind", so Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz.



Angeboten werden zwei verschiedene Hausmodelle. Zehn Mal gibt es das Hausmodell 120 m² Wohntraum und 15 Häuser der Art 145 m² Familienglück. Die Bauarbeiten auf dem Gelände beginnen voraussichtlich im Spätsommer dieses Jahres. Zu Beginn des Jahres 2024 wird das Quartier komplett fertiggestellt sein.