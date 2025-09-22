Deutsche Reihenhaus baut zum ersten Mal in Magdeburg

Die Deutsche Reihenhaus AG baut zum ersten Mal ein Stadtquartier in Magdeburg. Auf einem 11.100 m² großen Grundstück werden im Wohnpark „Grüne Gärten Friedenshöhe“ 43 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise errichtet. Der bundesweit tätige Bauträger aus Köln investiert in dieses Projekt 15,6 Millionen Euro.

.

Das Quartier wird auf Basis eines vollständig regenerativen Energiekonzepts realisiert, das Photovoltaikanlagen und Wärmepumpentechnologie kombiniert. Die Wohngebäude erfüllen zudem die Voraussetzungen für eine Förderung im Rahmen des KfW-Programms „Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude“.



Die Situation im Wohnungsneubau in Sachsen-Anhalt erscheint vor allem im Bereich der Einfamilienhäuser dramatisch. So wurden im ersten Halbjahr 2025 landesweit gerade einmal 878 Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser erteilt. Das ist im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres 2024 ein Rückgang um 16,5 Prozent.



„Unser Ziel ist es, modernes, nachhaltiges Wohnen für Familien zu schaffen – mit energiesparenden Gebäuden, die erneuerbare Energien nutzen und gleichzeitig bezahlbar bleiben. Gerade in Zeiten, in denen der Neubau von Einfamilienhäusern in Sachsen-Anhalt rückläufig ist, möchten wir in der Landeshauptstadt einen Beitrag leisten, um den Traum nach einem Eigenheim Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz.