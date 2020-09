Deutsche Reihenhaus baut zum ersten Mal in Ammersbek

Die Deutsche Reihenhaus AG baut zum ersten Mal in Ammersbek. Auf einem rund 6.100 m² großen Grundstück an der Hamburger Straße entstehen im Wohnpark Hoisbüttel 19 Eigenheime in serieller Bauweise. Der Kölner Bauträger investiert in dieses Projekt 8,2 Millionen Euro.

.

„Unser Unternehmen will deutschlandweit der günstigste Anbieter für Wohneigentum im Neubau sein. Mit dieser Qualität machen wir nun zum ersten Mal in Ammersbek ein Angebot für ein Eigenheim. Gerade jungen Familien ist es so noch möglich, aus eigener Hände Arbeit das eigene Zuhause zu bilden“, so Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz.



Die vier Häuser „120 m² Wohntraum“ starten bei 329.990 Euro inklusive Grundstück für ein Reihenmittelhaus. Das Haus „145 m² Familienglück“, das 15 Mal gebaut wird, beginnt bei 359.990 Euro.



Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im zweiten Quartal 2021. Mitte 2022 soll der Wohnpark komplett fertiggestellt sein.