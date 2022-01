Deutsche Reihenhaus baut zum dritten Mal in Marl

Auf einem 11.300 m² großen Grundstück im Marler Stadtteil Hamm entstehen im Wohnpark „Im Vogelviertel“ 33 Eigenheime in serieller Bauweise mit einem Projektvolumen von 8,1 Millionen Euro. Bauträger ist die Deutsche Reihenhaus AG, die mit diesem Wohnquartier zwischen Zeisig-, Sperling- und Finkenstraße ihr nun drittes in der Ruhrgebietsstadt errichten wird.

.

„In Marl haben wir bereits selbst erfahren, wie groß das Bedürfnis gerade bei jungen Familien ist, ein Eigenheim in der eigenen Stadt zu besitzen. Auch unsere Erfahrungen aus dem gesamten Ruhrgebiet bestätigen diesen Trend. Deswegen freuen wir uns, nun diesen Menschen erneut ein Angebot für die eigenen vier Wände machen zu können“, so Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz.



Die Bauarbeiten auf dem Gelände sollen im ersten Quartal dieses Jahres 2022 starten. Voraussichtlich zum Jahresende 2023 wird das Quartier komplett fertiggestellt sein.



Bisher hat die Deutsche Reihenhaus zwei Wohnquartiere in Marl errichtet. In den in unmittelbarer Nähe zum Theater Marl gelegenen Wohnparks „Am Theater“ und „Am Theater – 2. Akt“ wurden zwischen 2012 und 2015 insgesamt 37 Häuser fertiggestellt.