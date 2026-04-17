Deutsche Reihenhaus baut Wohnpark in Griesheim

Die Deutsche Reihenhaus AG baut zum ersten Mal in Griesheim. Auf einem 4.100 m² großen Grundstück in der Innenstadt werden im Wohnpark „Am Bahnhof“ 20 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise errichtet. Der bundesweit tätige Bauträger aus Köln investiert in dieses Projekt 8,9 Millionen Euro.

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Das Quartier wird auf Basis eines vollständig regenerativen Energiekonzepts realisiert, das Photovoltaikanlagen und Wärmepumpentechnologie kombiniert. Die Wohngebäude entstehen in Effizienzhaus-40-Bauweise nach den Vorgaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und sind entsprechend förderfähig.



„Dieses Areal blieb über mehrere Jahre hinweg als Industriebrache ungenutzt. Die Revitalisierung und Umnutzung solcher Flächen zu Wohnen im Eigentum inmitten bester Infrastruktur betreiben wir seit mehr als 20 Jahren. Nun können wir zum ersten Mal in Griesheim ein ökologisch und ökonomisch nachhaltiges Angebot für die eigenen vier Wände für junge Familien unterbreiten“, sagt Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz.



Die Arbeiten zur Neugestaltung der Fläche beginnen im Sommer dieses Jahres. Voraussichtlich zur Jahresmitte 2028 soll der gesamte Wohnpark fertiggestellt sein.