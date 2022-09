Vor 22 Jahren wurde die Deutsche Reihenhaus in Kaiserslautern gegründet. Nun feiert der mittlerweile mit 350 Mitarbeitern tätige Bauträger an diesem Ort einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Im PRE-Park errichte das Unternehmen erstmals ein Mehrfamilienhaus und feierte die Fertigstellung des Rohbaus heute mit dem Richtfest.

[…]