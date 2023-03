Deutsche Reihenhaus baut erneut in Kirchheimbolanden

Die Deutsche Reihenhaus AG baut ihr drittes Wohnquartier in Kirchheimbolanden. Auf einem 8.600 m² großen Grundstück entstehen im Wohnpark „Mühlstraße“ an der gleichnamigen Straße Ecke Marnheimer Straße 32 Einfamilienhäuser. Das gesamte Quartier entsteht mit einem zu 100 Prozent regenerativen Energiekonzept basierend auf Photovoltaik und Wärmepumpen.

„Kirchheimbolanden braucht bezahlbaren Wohnraum und wir können ihn nun bieten. Wer sich hier für ein Eigenheim entscheidet, lebt mit familienfreundlicher Infrastruktur, guter Verkehrsanbindung und hohem Freizeitwert. Unser Versorgungskonzept mit einer gasunabhängigen Warmwasserbereitung und Heizung garantiert langfristig günstige Nebenkosten“, so Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz.



Angeboten werden zwei verschiedene Hausmodelle. 15 Mal entsteht das Hausmodell „120 m² Wohntraum“, zudem kommen 17 Häuser „145 m² Familienglück“. Die Erdarbeiten auf dem Gelände haben bereits begonnen. Voraussichtlich bis zum Jahresende 2024 wird das Quartier komplett fertiggestellt sein. In Rheinland-Pfalz ist die Deutsche Reihenhaus AG seit ihrer Gründung in Kaiserslautern im Jahr 2000 tätig. Bis zum Ende dieses Jahres wird der Bauträger in diesem Bundesland 1.100 Häuser errichtet haben.