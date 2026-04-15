Deutsche Reihenhaus baut 26 Häuser in Oranienburg

Die Deutsche Reihenhaus AG setzt ihr Engagement in Oranienburg fort und entwickelt mit dem „OraniaQuartier“ ein weiteres Wohnprojekt. Auf einem rund 7.800 m² großen Grundstück entstehen 26 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise. Nach dem Erfolg des ersten, bereits vollständig vermarkteten Wohnparks baut das Unternehmen sein Angebot an bezahlbarem Wohneigentum in der Region gezielt aus.

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Auf einem 7.800 m² großen Grundstück zwischen Oraniaweg und Thaerstraße werden im Wohnpark „OraniaQuartier“ 26 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise gebaut. Der bundesweit tätige Bauträger aus Köln investiert in dieses Projekt 10,1 Millionen Euro. Das Quartier wird auf Basis eines vollständig regenerativen Energiekonzepts realisiert, das Photovoltaikanlagen und Wärmepumpentechnologie kombiniert.



Der erste Wohnpark mit insgesamt 136 Häusern, mit deren Bau 2023 begonnen wurde, ist bereits fertiggestellt und komplett verkauft. Er liegt in rund einem Kilometer Entfernung zwischen Friedenthaler Weg und dem Oranienburger Kanal. „Wir durften gerade erfahren, wie sehr ein bezahlbares, neu gebautes Einfamilienhaus in Oranienburg nachgefragt ist. Deswegen freuen wir uns sehr, unser Angebot für Wohneigentum in der Stadt weiter ausbauen zu können“, sagt Carsten Rutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Reihenhaus AG.



Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Herbst 2026. In der ersten Jahreshälfte 2028 soll das Quartier komplett fertiggestellt sein.