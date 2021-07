Deutsche Reihenhaus verlängert Vorstandsvertrag mit Stefan Zimmermann

Stefan Zimmermann

Der Aufsichtsrat der Deutschen Reihenhaus AG hat nach drei Jahren den Vorstandsvertrag mit Stefan Zimmermann für die Dauer von fünf Jahren verlängert. „Die vergangenen drei Jahre haben definitiv Lust auf mehr gemacht. Ich freue mich riesig darauf, den weiteren Weg dieses einzigartigen Unternehmens aktiv mitgestalten zu dürfen“, so Zimmermann.

Stefan Zimmermann (55) ist gelernter Zimmerer. Nach Studium des Bauingenieurwesens an der RWTH Aachen (Abschluss: Dipl.-Bauingenieur) begann er seine Karriere bei der Philipp Holzmann AG in Köln, wo er schließlich als Oberbauleiter wirkte. Seit 2002 war er für die Wolff & Müller Unternehmensgruppe als Prokurist und Niederlassungsleiter Köln sowie als Leiter der Geschäftsstelle Duisburg tätig. Seit 2019 gehört er dem Vorstand der Deutschen Reihenhaus AG an, verantwortlich für die Ressorts Produktion, Baurecht sowie Finanzen und Verwaltung/Controlling.



Der neue Vertrag startet zum 01. Januar 2021.