Deutsche Real Estate verkauft Carrée Seestraße für 225 Mio. Euro

Die Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft hat gestern einen Top-Deal in der Hauptstadt beurkundet. Per adhoc-Meldung teilte das Immobilienunternehmen den Verkauf des „Carrée Seestraße“ im Stadtteil Wedding für 225 Mio. Euro. mit. Der Kaufpreis liegt damit über dem in der Immobilienbewertung zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Betrag. Der Verkauf wird einen positiven Effekt auf das Konzernergebnis des laufenden Geschäftsjahres vor Steuern von rund 16 Mio. Euro haben.

.

Die denkmalgeschützte Immobilie auf dem rund 28.000 m² großen Grundstück in der Oudenarder Straße 16 verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 61.000 m², die Ende 2018 eine Vermietungsquote von 77 % aufwies. Zudem gehören 200 Stellplätze zum Objekt. Der Nutzen- und Lastenwechsel soll noch in diesem Jahr erfolgen. Wer der Käufer ist, wurde bis dato noch nicht offiziell bekannt gegeben. Laut ersten Marktinformationen soll es sich dabei aber um Cording Real Estate handeln.