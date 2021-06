Die Deutsche Post AG hat rund 4.000 m² Logistikfläche sowie 500 m² Bürofläche in der Werner-von-Siemens-Straße 1 in Homberg (Efze) angemietet. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem Cross Dock Logistik Hub. Die Deutsche Post bezieht die Flächen zum 01. Juli 2021. Eigentümer der Flächen ist die CEAP Beteiligungs GmbH. NAI…

