Deutsche Post mietet 1.600 m² in Hamburg-Wandsbek

Die Deutsche Post AG, beraten von Avison Young, hat 1.638 m² in einem Objekt der Adolf Weber Gruppe, im Albert-Schweitzer-Ring 35 in Hamburg-Wandsbek, angemietet. Von der Objektsuche über die Analyse bis hin zur Vermittlung stand Avison Young der Deutschen Post exklusiv zur Seite.

Der neue Mieter, die Deutsche Post AG, hat einen langjährigen Mietvertrag abgeschlossen und wird die Serviceflächen nach umfangreichen Umbauten, die Adolf Weber durchführen wird, künftig für die Brief- und Postsortierung nutzen. Der Bezug ist für das zweite Quartal 2018 geplant. Die Immobilie ist Teil des Gewerbeparks Hanse Hof, der über eine Fläche von über 40.000 m² Büro-, Service- und Lagerflächen verfügt.



Die Immobilie am Unternehmensstandort Wandsbek überzeugt neben ihrer innenstadtnahen Lage im Nordosten der Hansestadt, auch mit einer sehr guten Verkehrsanbindung an die A24 und die A1. Weitere internationale Unternehmen sowie kleine und mittlere Dienstleistungsfirmen haben hier ihren Sitz.