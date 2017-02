Deutsche Polizeigewerkschaft mietet rund 200 m² im Teilmarkt City

Graf-Adolf-Platz 6

Die Deutsche Polizeigewerkschaft im deutschen Beamtenbund Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (DPolG) bezieht zum 1. Mai 2017 ca. 200 m² Bürofläche im Graf-Adolf-Platz 6 in der Düsseldorfer Innenstadt. Die unmittelbare Nähe zum Landesministerium war ausschlaggebend für den Umzug von Duisburg nach Düsseldorf. Eigentümer der Immobilie ist die Bayer Pensionskasse VVaG. Anteon Immobilien war vermittelnd und beratend tätig.

.

Kulturelle Einrichtungen wie das Schauspielhaus, die Deutsche Oper am Rhein und zahlreiche Museen liegen in direkter Nachbarschaft des beliebten Düsseldorfer Teilmarktes „City“. Viele internationale Unternehmen sind hier ansässig. Die direkte Lage am Teilmarkt „Königsallee/Bankenviertel“ und dem Rhein bietet viele Entspannungs- und Freizeitmöglichkeiten für die Mittagspause oder den Feierabend.