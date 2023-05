Deutsche Oppenheim Family Office ernennt Immobilien-Leiter

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ordnet ihre Immobilienberatung neu: Jörg Neunzig übernimmt ab dem 01. Juni 2023 die Leitung des Immobilienteams in Köln. Neunzig berichtet an Vorstand Oliver Leipholz und wird gleichzeitig Mitglied der erweiterten Geschäftsführung.

.

Neunzig ist ein erfahrener Immobilienexperte: Mit seiner Ausbildung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft begann er 1995 seine Tätigkeit in dieser Branche. Zunächst bei der Kölner Lammerting Gruppe, anschließend bei den Handelsspezialisten Kempers und Comfort. Ab 2002 war er für die City Projekt Immobilien als Leiter An- und Verkauf sowie Vermietung und später als Geschäftsführer tätig. Insbesondere die kaufmännische Projektentwicklung von Wohn- und Geschäftshäusern in den Innenstädten der Top 50 Städte Deutschlands standen im Mittelpunkt seiner Arbeit.



2013 wechselte Neunzig als Head of Retail Investment zu DTZ Zadelhoff und verantwortete dort mit seinen Teams das deutschlandweite Geschäft mit der Assetklasse Handelsimmobilien in 1a-Lagen und Fachmarktlagen.



Seit 2017 ist er bei der Deutsche Oppenheim als Direktor Immobilien für die Beratung und Steuerung komplexer Immobilienthemen für die vermögenden Kunden der Bank und des Family Office verantwortlich.