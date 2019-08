Die DEMA Deutsche Mikroapartment AG strebt die Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis durch Ausgabe neuer Aktien an qualifizierte Investoren an. Durch die Öffnung für neue Investoren unterstreicht der Bestandshalter nach der Anfang 2019 erfolgten Umwandlung in eine Aktiengesellschaft zudem ihre Kapita

[…]