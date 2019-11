Deutsche Konsum will Dividende anheben

Die Deutsche Konsum REIT-AG ist im Geschäftsjahr 2018/2019 weiter gewachsen. Der vorläufige Jahresüberschuss beträgt 53,3 Mio. Euro (2017/2018: 30,9 Mio. Euro). Dieser Anstieg resultiert aus einem deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses EBIT um 23,2 Mio. Euro sowie aus einem höheren Bewertungsergebnis von 27,8 Mio. Euro (2017/2018: 16,3 Mio. Euro). Weiterhin plant der Vorstand für das aktuelle Geschäftsjahr 2019/2020 eine Dividendenausschüttung von 0,55 Euro je Aktie.

Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2018/2019 um 47% von 28,6 Mio. Euro auf 42,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht, was sich im Wesentlichen aus dem Ausbau des Immobilienportfolios ergibt.



Die Funds from Operations („FFO“) stiegen sogar deutlich stärker um 55% von 16,6 Mio. auf 25,8 Mio. Euro, was hauptsächlich aufgrund von verzögerten Besitzübergängen einiger Objekte nur leicht unter der im Vorjahr gegebenen Guidance liegt. Dies bestätigt die zunehmende Profitabilität der DKR. Die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) stiegen aufgrund umfangreicher Investitionen in die Revitalisierungsobjekte im Vorjahr auf rund 21,3 Mio. Euro (2017/2018: 8,3 Mio. Euro).



Zum 30. September 2019 umfasst das Immobilienportfolio 123 Einzelhandelsobjekte mit einem Bilanzwert von 624,0 Mio. Euro, die bereits durch Nutzen- und Lastenübergänge auf die DKR übergegangen sind (30. September 2018: 418,7 Mio. Euro). Die annualisierte Jahresmiete des Portfolios beträgt zum 30. September 2019 rund 48,7 Mio. Euro (30. September 2018: 35,5 Mio. Euro). Damit ist das Gesamtportfolio im abgelaufenen Geschäftsjahr um 34 Einzelhandelsobjekte mit einem Investitionsvolumen von rund 160 Mio. und einer Jahresmiete von 14,4 Mio. Euro angestiegen, wodurch das Ankaufsvolumen des Vorjahres deutlich übertroffen worden ist (2017/2018: 127 Mio. Euro). Dem stand die Veräußerung einer Immobilie in Berlin-Tegel gegenüber.



Für das neue Geschäftsjahr 2019/2020 erwartet der Vorstand FFO zwischen 34 Mio. und 36 Mio. Euro. Die FFO-Run Rate (annualisierter FFO ohne Periodenabgrenzungseffekte) soll zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres 2019/2020 zwischen 38 Mio. und 40 Mio. Euro liegen. Weiterhin plant der Vorstand für das aktuelle Geschäftsjahr 2019/2020 eine Dividendenausschüttung von 0,55 Euro je Aktie.



Akquisitionen für über 25 Mio. im Q1

In den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahres 2019/2020 hat die DKR bereits fünf neue Einzelhandelsimmobilien für mehr als 25 Mio. Euro erworben. Größtes Objekt ist das Bieblach-Center in Gera (Thüringen) mit einer Größe von rund 23.000 m² und dem Ankermieter Kaufland sowie einer Jahresmiete von rund 2,4 Mio. Euro. Weiterhin hat die DKR vier weitere kleinere Fachmarktzentren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern erworben, die hauptsächlich lebensmittelgeankert sind. Insgesamt beträgt die Ankaufsrendite hier ca. 10,4%. Darüber hinaus befindet sich die Gesellschaft in konkreten Ankaufsprozessen in signifikantem Umfang über weitere Einzelhandelsimmobilien, deren Signing in Kürze erwartet wird.



Veräußerung eines Lebensmittelmarktes in Berlin

Mit notariellem Vertrag im Oktober 2019 hat die DKR zudem einen Lebensmittelmarkt in Berlin-Tegel für 4,1 Mio. Euro veräußert. Das Objekt hatte die DKR vor zwei Jahren für etwa 2,0 Mio. Euro erworben. Die Jahresmiete beträgt 0,2 Mio. Euro bei einer WALT von etwa vier Jahren. Der Nutzen- und Lastenwechsel wird zum Februar 2020 erwartet.



„Die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/2019 zeigen das starke Wachstumsmomentum ab dem zweiten Geschäftshalbjahr, welches sich erst ab dem neuen Geschäftsjahr 2019/2020 voll in den Jahresergebnissen entfalten wird. Hier erwarten wir weitere Profitabilitätssteigerungen und eine Margenexpansion durch Skaleneffekte und durch Effizienzsteigerungen aufgrund unseres professionellen Assetmanagements. Zudem sehen wir aktuell eine stark gefüllte Pipeline, für die wir nach der letzten Kapitalerhöhung sehr gut aufgestellt sind“, so Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG.