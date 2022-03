Deutsche Konsum REIT zahlt 0,40 Euro Dividende

Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG beschloss eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020/2021.

Im Rahmen der Wahlen zum Aufsichtsrat wurden die bisherigen sechs Mitglieder Herr Hans-Ulrich Sutter, Herr Achim Betz, Herr Kristian Schmidt-Garve, Frau Cathy Bell-Walker, Herr Johannes C. G. (Hank) Boot und Herr Nicholas Cournoyer in ihrem Amt bestätigt. Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung 2024.



Dem Votum des Aufsichtsrats folgend ist vorgesehen, dass Herr Hans-Ulrich Sutter im Rahmen der Konstituierung des neuen Aufsichtsrats als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz kandidiert. Die konstituierende Aufsichtsratssitzung wird am 11. März 2022 stattfinden.



Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2020/2021 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021/2022 wurde die Domus AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, gewählt. Die Hauptversammlung billigte zudem eine Änderung des Vergütungssystems des Vorstands.