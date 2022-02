Die Deutsche Konsum REIT-AG hat mit notariellen Beurkundungen in Einzeltransaktionen einen Discounter in Hattorf am Harz (Niedersachsen), einen Fachmarkt in Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) und ein Nahversorgungsobjekt in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) erworben. Gleichzeitig wurden ein leerstehendes Objekt in Beratzhausen (Bayern) und ein Baumarkt in Neumünster (Schleswig-Holstein) zu attraktiven Konditionen veräußert.

[…]