Deutsche Konsum REIT mit robustem Wachstum

Die Deutsche Konsum REIT-AG hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021/2022 mit robustem Wachstum und einer signifikanten Aufwertung des Immobilienportfolios abgeschlossen.

.

Aufgrund des weiter gewachsenen Immobilienbestands haben sich die Mieterlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 % von 50,6 Mio. auf 55,4 Mio. Euro spürbar erhöht. Proportional dazu stieg auch das Vermietungsergebnis von 33,7 Mio. auf 36,5 Mio. Euro an.



Die Funds from Operations („FFO“) stiegen um 3 % auf 31,7 Mio. bzw. 0,90 Euro je Aktie. Die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) sind hingegen aufgrund eines geringeren Investitionsvolumens in Revitalisierungsmaßnahmen deutlich um 26 % auf 20,6 Mio. Euro gestiegen.



Zum 30. Juni 2022 erfolgte die turnusmäßige Bewertung des Immobilienportfolios durch CBRE. Daraus ergab sich eine signifikante Aufwertung des Bestandsportfolios um ca. 7,5 %, was einem Bewertungsgewinn von 64,5 Mio. Euro im Vergleich zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres entspricht (nach Verrechnung mit CAPEX-Investitionen von 11,0 Mio. Euro). Somit werden die zum 30. Juni 2022 bilanzierten Immobilien nunmehr mit einem Multiplikator von 14,7x der Jahresmiete bilanziert (Vorjahr: 13,9x).



Neben dem wertschaffenden Assetmanagement und stetigen Mietvertragsverlängerungen reflektiert dieses Ergebnis insbesondere die Mietsteigerungen, die die DKR im aktuell stark inflationären Umfeld aufgrund der weitestgehend inflationsindexierten Mietverträge mit Gewerbemietern umsetzen kann.

Zudem besteht weiterhin starkes Investoreninteresse an lebensmittelgeankerten Nahversorgungsimmobilien – auch vor dem Hintergrund makroökonomischer Verwerfungen bleiben die inflationsgesicherten und stabilen Mietcashflows lebensmittelgeankerter Objekte aufgrund ihrer Systemrelevanz gesucht.



Das am 30. Juni 2022 bilanzierte Immobilienportfolio der DKR umfasst 180 Einzelhandelsobjekte mit einem Bilanzwert von rund 1,08 Mrd. Euro (30. September 2021: 1,01 Mrd. Euro) und einer Mietfläche von rund 1.056.000 m². Hierin enthalten sind veräußerte Objekte, deren Nutzen- und Lastenübergänge nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind bzw. die für die kommenden Monate erwartet werden.



Seit Beginn des aktuellen Geschäftsjahres hat die DKR bislang 24 Einzelhandelsimmobilien mit einem Investitionsvolumen von rund 98 Mio. Euro und einer Jahresmiete von 8,0 Mio. Euro erworben, was einer durchschnittlichen Ankaufsrendite von 8,2 % entspricht. Die Nutzen- und Lastenwechsel von zehn Objekten sind bereits im Laufe der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres erfolgt, eine Immobilie ist zum 1. Juli 2022, drei weitere Objekte sind zum 1. August 2022 übergegangen.



Dem steht die Veräußerung von insgesamt 13 Immobilien für rund 55 Mio. Euro gegenüber, deren Verkauf im vergangenen sowie im laufenden Geschäftsjahr zu attraktiven Konditionen beurkundet wurde. Davon sind bislang acht Objekte an die Erwerber übergegangen.



Somit umfasst das Gesamtportfolio (pro forma) der DKR aktuell 184 Einzelhandelsimmobilien mit einer Jahresmiete von mehr als 76,5 Mio. Euro und einem Bilanzwert von über 1,13 Mrd. Euro. Die Ankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt derzeit rund 10,1 %.



Darüber hinaus befindet sich die DKR in weiteren Ankaufsprozessen und geht davon aus, zeitnah weitere Akquisitionen vermelden zu können.



Der EPRA NTA je Aktie ist zum Bilanzstichtag 30. Juni 2022 aufgrund des positiven Periodenergebnisses und der Bewertungsgewinne aus der Immobilienbewertung auf 11,62 Euro angestiegen (30. September 2021: 10,10 Euro je Aktie). Der Verschuldungsgrad Net-LTV beläuft sich am 30. Juni 2022 auf 48,8 %. Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt der Vorstand auf Basis der aktuellen Verhältnisse einen FFO zwischen 40 Mio. und 44 Mio. Euro.