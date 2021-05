The Spitzkrug Multi Center (SMC) in Frankfurt an der Oder hat einen neuen Eigentümer. Der Käufer ist die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR), die das Fachmarktzentrum von dem in Luxemburg ansässigen Investmentmanager Alteris Capital Partners erworben hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. …

[…]