Die Deutsche Konsum REIT-AG hat mit notarieller Beurkundung am 31. Mai 2019 das „Vita-Center“ in Chemnitz erworben. Das Vita-Center ist ein bedeutendes Nahversorgungs- und Stadtteilzentrum im Chemnitzer Stadtbezirk Morgenleite mit einem Einzugsgebiet von rund 20.000 Einwohnern in unmittelbarer

[…]